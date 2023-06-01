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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Володин предложил повсюду создавать центры военно-патриотического воспитания

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости закреплять в законодательстве нормы о работе военно-патриотических центров и расширять такую практику, сообщает сайт палаты. Он сказал это в ходе посещения курского Центра поддержки и развития патриотического воспитания "Патриот".

"Такие центры военно-патриотического воспитания, подготовки надо создавать повсеместно. Это надо развивать и закреплять в законодательстве, исходя из ситуации не только сегодняшнего дня, но и на будущее: должна быть возможность для тех, кто хочет защищать свою страну, пройти сборы", - считает спикер.

По его словам, эта практика важна, "учитывая, что сейчас много ребят вообще не служили в армии": "Это как раз для тех, кто не служил в армии и в офисах сидят".

"Опыт Курской области требует дополнительного обсуждения с тем, чтобы проработать соответствующие законодательные инициативы", - добавил Володин. Он уточнил, что 50% обучающихся в Центре - те, кто отслужил в армии, имеет военно-учетную специальность, а 50% - это те, кто не имеет за плечами ни службу в Вооруженных силах, ни военно-учетной специальности.

Володин находится в Курской области с рабочей поездкой.

Вячеслав Володин Курск Патриот
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