На рынке могут появиться полисы ОСАГО с периодом использования защиты на 1 месяц

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Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Автостраховщики поддержали инициативу депутатов о введении на рынке ОСАГО полисов с ограниченным сроком действия - от 1 месяца, но настаивают на особой юридической конструкции таких договоров, сообщил "Интерфаксу" президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, комментируя готовящийся к I чтению депутатский законопроект с поправками в закон об ОСАГО.

Поправками, которые разработаны группой депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, предусмотрено ввести в оборот "суперкороткие" полисы ОСАГО сроком на 1 месяц. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал к принятию в первом чтении этот законопроект. На рассмотрение Госдумы документ планируется вынести 18 апреля.

Комментируя законопроект "Интерфаксу" Уфимцев отметил, что инициатива введения полисов с ограниченным сроком действия обсуждалась на заседании экспертного совета по страхованию в Госдуме РФ в среду, в нем принимали участие представители ЦБ, Минфина, Счетной палаты и страхового сообщества.

При этом, по словам Уфимцева, предложенная автостраховщиками конструкция реализации инициатива отличалась от первоначально предложенной авторами поправок, но достигала тех же целей. Юридическая конструкция автостраховщиков "не только отвечает интересам приобретателей "коротких" полисов, но обеспечивает защиту потенциальных пострадавших на полный срок действия полиса в течении 1 года", сказал собеседник агентства.

Особенности

Глава РСА добавил, что автостраховщики, таким образом, не имеют принципиальных возражений по существу инициативы, однако настаивают на особенностях ее внедрения.

"Участники страхового рынка сошлись в том, что полис ОСАГО в любом случае должен заключаться сроком на 1 год. При этом период использования автомобиля может быть ограничен, минимальный срок в случае принятия законопроекта сократится с действующих в настоящее время 3 месяцев до 1 месяца. Почему страховщики настаивают именно на такой юридической конструкции договора, почему не стоит вводить просто полисы с короткими сроками действия? Нам необходимо защитить потенциальных пострадавших. Если полис ОСАГО действует 1 год, водитель в договоре указал конкретный период использования автомобиля, затем выехал на дорогу за пределами этого периода, совершил ДТП, пострадавшему положена выплата по закону об ОСАГО по годовому полису. Страховщик заплатит, а потом в порядке регрессного требования к виновному водителю будет взыскивать произведенную выплату, поскольку тот нарушил условия договора. В противном случае пострадавший водитель не защищен обязательным страхованием (если действие полиса завершилось - ИФ), хотя сам, возможно, добросовестно исполнил обязанность по закону, имеет полноформатный полис ОСАГО. Это несправедливо. Изложенный подход поддержали представители ЦБ в ходе обсуждения на экспертном совете ", - сказал Уфимцев.

Кроме того, обратил он внимание, внедрение полисов ОСАГО с короткими сроками действия создает большие технические сложности по учету и администрированию договоров ОСАГО.

"Данные РСА показывают, что спрос на приобретение полисов с сокращенным периодом предусмотренной эксплуатации автомобиля (3 месяца в году) минимален, доля таких полисов в общем объеме составляет значительно меньше 1%. Самое главное - ошибочно думать, что тариф на полис с периодом эксплуатации автомобиля в 1 месяц будет стоить 1\12 от цены годового полиса. Анализ данных об аварийности по полисам ОСАГО с 3-месячным периодом разрешенной эксплуатации показывает, что такие договоры более убыточны, чем годовые, аварийность по ним выше, следовательно, в тарифе это учитывается. Мы прогнозируем, что цена полиса с периодом покрытия 1 месяц не будет слишком низкой", - сказал глава РСА.

Уфимцев отметил, что не видит потенциала спроса на новый тип полисов со стороны обычных автовладельцев. Однако такие договоры могут быть востребованы теми, кто подрабатывает работой в такси. "Такие водители могут поработать месяц, потом сделать перерыв, а затем вернуться к работе, для них полис нового типа может оказаться привлекательным", - предположил президент РСА.