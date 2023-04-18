Дума приняла в первом чтении законопроект о полисе ОСАГО сроком от одного месяца

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Законопроект о введении в практику ОСАГО использования полиса с укороченным сроком действия от одного месяца до года принят в первом чтении Госдумой во вторник.

Законопроектом с поправками в закон об ОСАГО предполагается установить срок действия договора обязательного страхования в интервале от "одного месяца до одного года".

Изменения были разработаны группой депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

Отсутствие возможности приобрести "короткий" полис ОСАГО, по мнению разработчиков, подталкивает водителей к езде без полиса ОСАГО, если владелец не пользуется автомобилем в течение всего срока действия договора ОСАГО, который составляет 1 год.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, для транспортных средств, зарегистрированных на территории РФ, в настоящее время не предусмотрена возможность заключения договора ОСАГО на срок менее одного года.

"В то же время бывают ситуации, когда полис ОСАГО нужен на более короткий срок, например, для поездки или перегона машины в другой город. В этом случае водитель должен заключить договор ОСАГО на один год, а затем его расторгнуть. В таких ситуациях водителю выгоднее заплатить штраф за езду без полиса ОСАГО в размере 800 рублей либо с учетом 50-процентной скидки в размере 400 рублей, чем покупать полис ОСАГО, средняя стоимость которого составляет более 5 тыс. рублей", следует из пояснительной записки.

В этой связи авторам законопроекта представляется логичным выпуск "коротких" полисов ОСАГО, что удобно для приобретателей полисов.

В записке уточняется, что застраховать ответственность по ОСАГО на срок меньше года возможно и сейчас, но в четко оговоренных случаях. При этом сам полис ОСАГО всегда имеет срок действия один год, а застрахованный период эксплуатации автомобиля может быть меньше.

"На более короткий срок допускается заключение договора ОСАГО в следующих случаях: во-первых, при временном использовании на территории РФ зарегистрированных в иностранных государствах транспортных средств на весь срок временного использования, но не менее чем на 5 дней. Во-вторых, в случае приобретения транспортного средства (покупки, наследования, принятия в дар и тому подобного) для следования к месту регистрации транспортного средства на срок, не превышающий 20 дней. Кроме того, договор ОСАГО может быть заключен с учетом сезонного и иного временного использования транспортного средства в течение трех и более месяцев в календарном году. Однако в этом случае срок действия указанного договора также составляет один год", - говорится в пояснительной записке.

Ранее, комментируя "Интерфаксу" инициативу депутатов, президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев сообщил, что автостраховщики не имеют возражений по существу поправки, но настаивают на сохранении юридической конструкции, по которой срок действия полиса ОСАГО сохранится на один год с момента заключения договора. Это необходимо с точки зрения соблюдения интересов других водителей на дорогах, убежден глава РСА.

В свою очередь, РСА проинформировал о следующем: "при сроке действия договора один месяц обязательства страховой компании по нему прекратятся с даты окончания действия договора, и если автовладелец, например, забудет заключить новый договор ОСАГО, потерпевший не сможет рассчитывать на получение страхового возмещения от страховщика, а будет вынужден сам взыскивать вред с виновника аварии (в том числе через суд)".

Уфимцев также сказал агентству, что появление полисов с коротким сроком действия осложнит для страховщиков администрирование всех договоров ОСАГО.

Согласно анализу данных РСА, средние выплаты по краткосрочным договорам ОСАГО (с годовым сроком действия полиса и с застрахованным периодом эксплуатации автомобиля три месяца - ИФ) в 1,5 раза выше средней выплаты по годовым полисам и составляют 112,4 тыс. рублей.

РСА обращает внимание на повышенную убыточность по полисам ОСАГО с сокращенным периодом эксплуатации транспортного средства. Та же тенденция сохранится и при появлении на рынке одномесячных полисов ОСАГО. РСА предупреждает водителей, что такие договоры могут не оправдать их ожиданий относительно дешевизны полисов.

"Премия по договору со сроком действия один месяц будет заметно больше, чем 1/12 от стоимости годового договора", - считают в РСА.

"Ограничение срока действия договора ОСАГО на срок один месяц вместо года приведет к тому, что автовладелец, покупающий месячные договоры не один раз, заплатит за страхование ОСАГО в год заплатит в итоге больше, чем заплатил бы, покупая сразу годовой полис. При этом защищенность потерпевших в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в результате может быть снижена", - сказал Уфимцев, комментируя инициативу депутатов.

Как отмечается в тексте законопроекта, в случае его принятия изменения вступят в силу по истечении трех месяцев со дня его публикации.