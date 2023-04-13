Число облагаемых "налогом на роскошь" моделей автомобилей в РФ за год выросло на треть
Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Перечень моделей автомобилей стоимостью от 10 млн рублей, подпадающих под "налог на роскошь" (применение повышающего коэффициента транспортного налога), за год расширился почти на треть – с 345 до 449 позиций, следует из опубликованного Минпромторгом РФ документа.
В него вошли 275 моделей стоимостью от 10 млн рублей не старше 10 лет и 174 модели от 15 млн рублей не старше 20 лет. В частности, в списке автомобили марок Audi, Aston Martin, Bentley, Bugatti, BMW, Ferrari, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Lexus, Genesis, Cadillac, а также российской люксовой марки Aurus.
Транспортный налог исчисляется и уплачивается в бюджеты регионов. Организации-владельцы автомобилей рассчитывают и перечисляют налог сами, физлицам налоговые органы направляют уведомления.
Раньше к категории премиальных относились транспортные средства дороже 3 млн рублей. Однако в марте 2022 года Госдума одобрила поправки в Налоговый кодекс, согласно которым планка была поднята до 10 млн рублей.
Динамика изменения потребительских цен на легковые автомобили в РФ в течение 2022 года (данные публикаций Росстата об индексе потребительских цен).
|Автомобили
|на 10.01
|на 18.02
|на 4.03
|на 1.04
|на 28.12
|Российские
|2,3 %
|2,27 %
|11,94 %
|20,87 %
|29,65 %
|Иномарки
|1,15 %
|3,01 %
|12,19 %
|30,37 %
|39,12 %