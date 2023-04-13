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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Число облагаемых "налогом на роскошь" моделей автомобилей в РФ за год выросло на треть

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Перечень моделей автомобилей стоимостью от 10 млн рублей, подпадающих под "налог на роскошь" (применение повышающего коэффициента транспортного налога), за год расширился почти на треть – с 345 до 449 позиций, следует из опубликованного Минпромторгом РФ документа.

В него вошли 275 моделей стоимостью от 10 млн рублей не старше 10 лет и 174 модели от 15 млн рублей не старше 20 лет. В частности, в списке автомобили марок Audi, Aston Martin, Bentley, Bugatti, BMW, Ferrari, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Lexus, Genesis, Cadillac, а также российской люксовой марки Aurus.

Транспортный налог исчисляется и уплачивается в бюджеты регионов. Организации-владельцы автомобилей рассчитывают и перечисляют налог сами, физлицам налоговые органы направляют уведомления.

Раньше к категории премиальных относились транспортные средства дороже 3 млн рублей. Однако в марте 2022 года Госдума одобрила поправки в Налоговый кодекс, согласно которым планка была поднята до 10 млн рублей.

Динамика изменения потребительских цен на легковые автомобили в РФ в течение 2022 года (данные публикаций Росстата об индексе потребительских цен).

Автомобили на 10.01 на 18.02 на 4.03 на 1.04 на 28.12
Российские 2,3 % 2,27 % 11,94 % 20,87 % 29,65 %
Иномарки 1,15 % 3,01 % 12,19 % 30,37 % 39,12 %

Росстат
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