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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

В Херсонской области отменили комендантский час на Пасху

В Запорожской области перенесли богослужения

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Действие комендантского часа отменено на территории Херсонской области в ночь с 15 на 16 апреля в честь Пасхи, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале в пятницу.

Он уточнил, что понедельник, 17 апреля, будет выходным днем. Такое же решение принято в Запорожской области, однако отменять комендантский час там не стали и перенесли богослужения.

"Богослужения начнутся утром по окончании комендантского часа. Освятить куличи можно будет 15 апреля (в субботу) с 12:00 до 20:00 и 16 апреля (в воскресенье) с 05:00 до 15:00", - сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

В Херсонской и Запорожской областях действует военное положение, в рамках которого запрещено выходить из дома ночью.

Херсонская область Запорожская область
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