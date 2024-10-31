В Запорожской области увеличили продолжительность комендантского часа

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Глава Запорожской области Евгений Балицкий своим указом увеличил на час продолжительность комендантского часа в регионе. Он написал об этом в Telegram.

С 1 ноября 2024 года режим комендантского часа будет действовать с 22:00 до 05:00.

Режим не распространяется на автомобильную дорогу М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" от города Мелитополя до границы между Запорожской областью и Донецкой Народной Республикой и на автомобильную дорогу М-18 "Харьков – Симферополь – Ялта" от города Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями, напомнил Балицкий.

Для транзитно проезжающих по Азовскому кольцу автомобилей ограничений не вводится.