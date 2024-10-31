Поиск

В Запорожской области увеличили продолжительность комендантского часа

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Глава Запорожской области Евгений Балицкий своим указом увеличил на час продолжительность комендантского часа в регионе. Он написал об этом в Telegram.

С 1 ноября 2024 года режим комендантского часа будет действовать с 22:00 до 05:00.

Режим не распространяется на автомобильную дорогу М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" от города Мелитополя до границы между Запорожской областью и Донецкой Народной Республикой и на автомобильную дорогу М-18 "Харьков – Симферополь – Ялта" от города Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями, напомнил Балицкий.

Для транзитно проезжающих по Азовскому кольцу автомобилей ограничений не вводится.

Евгений Балицкий Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдуме предложили ко второму чтению бюджета перераспределить 7 трлн рублей

Суд в Москве приговорил к 16 годам обвиняемого в подготовке поджога военкомата

В МЧС сообщили об угрозе дальнейшего обрушения дома в Черкесске после взрыва

До пяти человек увеличилось число погибших при взрыве газа в Черкесске

До пяти человек увеличилось число погибших при взрыве газа в Черкесске

Купившая активы Schaeffler компания приобрела и калужский завод автокомпонентов Benteler

Международная НПО Young Presidents Organization признана нежелательной в РФ

Роман Авдеев полностью вышел из российских активов

В руководстве Сбербанка ждут позитивного эффекта от повышения ставки ЦБ

В руководстве Сбербанка ждут позитивного эффекта от повышения ставки ЦБ

Телефонные мошенники начали похищать деньги под предлогом улучшения качества сотовой связи

Телефонные мошенники начали похищать деньги под предлогом улучшения качества сотовой связи

Власти Черкесска ввели режим ЧС муниципального характера после взрыва газа

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });