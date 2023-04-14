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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Из-за проверки ТОФ будут ограничения в южной части Охотского моря, заливе Петра Великого и Авачинском заливе

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили о закрытии ряда районов в связи с начавшейся внезапной проверкой Тихоокеанского флота.

"В рамках тактических учений в ходе торпедных, ракетных и артиллерийских стрельб планируется закрытие установленным порядком соответствующих районов и воздушного пространства над ними в южной части Охотского моря, заливе Петра Великого и Авачинском заливе", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Тихоокеанский флот в рамках внезапной проверки поднят по тревоге и приводится в высшую степень боевой готовности.

"На практике необходимо отработать способы действий по недопущению развертывания сил противника в оперативно важный район Тихого океана - южную часть Охотского моря и отражению его высадки на южные Курильские острова и остров Сахалин", - сказал министр в пятницу на совещании с руководящим составом военного ведомства.

Корабли и подводные лодки Тихоокеанского флота начали переход из пунктов базирования в Японское, Охотское и Берингово моря в рамках внезапной проверки, сообщило Минобороны РФ в пятницу днем и опубликовало соответствующие кадры.

Тихоокеанский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России. В задачи Тихоокеанского флота входит обеспечение военной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По официальным данным, в составе ТОФ - стратегические и многоцелевые атомные подлодки, дизельные подлодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морских зонах, морская ракетоносная, противолодочная и истребительная авиация, сухопутные и береговые войска.

Минобороны РФ
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