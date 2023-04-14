Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге в рамках внезапной проверки

Флот приступил к приведению в высшую степень боеготовности

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Тихоокеанский флот в рамках внезапной проверки поднят по тревоге в полном составе и приводится в высшую степень боевой готовности, в мероприятии также задействованы Воздушно-космические силы, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Флот был поднят по тревоге сегодня в 9:00 по владивостоксому времени (02:00 по Москве), заявил Шойгу в пятницу на совещании с руководящим составом Минобороны.

По его данным, в мероприятии задействованы часть Воздушно-космических сил, воинские части и подразделения обеспечения.

"В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации с целью оценки состояния и повышения готовности органов военного управления, войск и сил к решению задач по предназначению на всех стратегических направлениях в Минобороны России продолжается практика проведения внезапных проверок", - заявил министр.

По словам Шойгу, основной целью этой проверки является "наращивание способности Вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений".

Глава Минобороны РФ озвучил меры, которые предпринимаются в рамках учений: организовывается контроль действий органов военного управления и сил (войск), привлекаются самолеты командования Дальней авиации и авиацию Восточного военного округа, осуществляется контроль действий и проверка состояния береговых войск.

"Старшим контрольных групп в рамках проверки обеспечить отработку вариантов применения межвидовых группировок с учетом развития и оснащения современными средствами поражения противника, использования новых форм и способов действий войск", - заявил министр.

"На всех ее этапах обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности", - сказал Шойгу.

В рамках внезапной проверки Тихоокеанский флот РФ выполнит оперативное развертывание, отработает учебно-боевые задачи в ближней и дальней морских зонах, также сообщил министр обороны.

"В ходе мероприятия Тихоокеанскому флоту предстоит отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника", - заявил он.

Глава Минобороны сообщил, что непосредственным руководителем проверки назначен главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов.

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