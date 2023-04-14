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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Президент РФ подписал закон о наказании за проникновение на особо важные и режимные объекты

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ подписал закон об усилении ответственности за самовольное проникновение на особо важные и режимные объекты, подлежащие обязательной охране.

Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает административную ответственность за самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект войск национальной гвардии РФ, МЧС России, Службы внешней разведки РФ, ФСБ России, МВД РФ, органов уголовно-исполнительной системы РФ, на объекты, отнесенные к ведению органа исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации.

За совершение данного правонарушения предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб., или обязательные работы на срок от 40 до 60 часов, или административный арест на срок до 10 суток.

Устанавливается также ответственность за самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект Вооруженных сил РФ, охраняемый объект, защита которого осуществляется органами государственной охраны, объект топливно-энергетического комплекса, которому присвоена категория опасности либо на важный государственный объект, сооружение на коммуникациях, к специальному грузу, охрана которых осуществляется войсками национальной гвардии РФ.

За совершение данного правонарушения предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 75 тыс. до 200 тыс. руб., или обязательные работы на срок от 60 до 120 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

Владимир Путин
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