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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

В Петербурге арестовали девятиклассника, устроившего стрельбу в школе

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Калининский районный суд Петербурга заключил под стражу несовершеннолетнего, который обвиняется в хулиганстве. Об этом сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Мера пресечения в отношении подростка избрана по 12 июня, говорится в сообщении.

Пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу в свою очередь уточняет, что арестован 16-летний ученик 9-го класса, обвиняемый в стрельбе в школе.

Инцидент произошел накануне в Калининском районе Петербурга. По предварительным данным, в четверг подросток из хулиганских побуждений открыл стрельбу в школе. В результате легко ранены пять учеников.

Школьника задержали, пистолет изъяли. Возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)

Петербург
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