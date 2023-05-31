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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

Бастрыкин предложил запретить разглашать данные нападавших на школы преступников

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин предложил запретить распространять в СМИ данные преступников, совершивших нападения на школы, чтобы минимизировать количество подражателей.

"Было бы логично принять меры к ограничению распространения информации о личности преступника, совершившего или планировавшего совершить нападение на образовательные организации, которая позволяла бы отождествлять его с последователями того или иного деструктивного движения, а также героизировала бы подобных лиц и подчеркивала бы их исключительность", - сказал Бастрыкин в интервью, которое опубликовано в среду на сайте "Российской газеты".

По словам председателя СКР, анализ ряда нападений на образовательные учреждения показывает, "что они имели "волновой характер" и были вызваны предшествующими эпизодами, широко освещаемыми в СМИ".

"Внимание к проблеме резко увеличило количество участников и подписчиков групп соответствующей тематики, а также число подражателей", - сказал Бастрыкин.

Характеризуя молодежную преступность в целом, он отметил, что "наиболее криминализированными являются подростки в возрасте 16-17 лет".

"В прошлом году в суд направлено 8243 уголовных дел в отношении 10627 несовершеннолетних. 42% несовершеннолетних совершили кражи и мошенничества, свыше 17% - грабежи, разбои и вымогательства, 12% - неправомерное завладение транспортным средством и более 11% преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков", - сказал Бастрыкин.

Александр Бастрыкин СКР
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