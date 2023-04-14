Правительство обсуждает еще одну корректировку налогообложения нефтяников

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Система налогообложения нефтяной отрасли, скорректированная весной этого года, на фоне сужения ценового спреда между российской нефтью и Brent может быть модифицирована еще раз.

"У нас есть еще ряд соображений по корректировке механизма налогообложения нефтяников. Обсуждаем в правительстве и, соответственно, с нефтедобывающими компаниями", - сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью каналу "Россия 24" (ВГТРК).

При этом министр, комментируя принятый в этом году механизм дисконта нефти Urals к Brent для расчета НДПИ, НДД и обратного акциза на нефть, отметил, что в результате "баланс интересов между нефтепроизводителями и государством в целом достигнут". "С одной стороны, приняли решение о прогнозируемости и защите бюджетных доходов, которые мы получаем от нефти и газа. С другой стороны, дали сигнал нашим компаниям нефтедобывающим о том, что нужно продавать свою нефть не ниже этих значений", - сказал он.

"Что касается всех дисконтов и разниц между Brent и той нефтью, которую мы добываем, марки Urals, то мы видим, что эти дисконты сейчас подсокращаются. (...) Мы установили механизм для того, чтобы уровень налогообложения нефтедобывающих компаний и, которые являются экспортерами, был более объективен. То есть мы этот уровень дисконта между Brent и Urals отрегулировали таким образом, что, несмотря на уровни цен при продажах нашей нефти на мировых рынках, мы будем рассчитывать налог на добычу полезных ископаемых, исходя из фиксированного объема разницы между двумя сортами нефти", - сказал он.

Ранее замминистра финансов РФ Владимир Колычев сообщал, что, возможно, имеет смысл снизить уровень дисконта нефти Urals к Brent для расчета НДПИ, НДД и обратного акциза на нефть. В этом году был принят закон, в соответствии с которым для расчета применяются цены нефти марки Urals в фактическом размере, которые при этом должны быть не ниже цены Brent, уменьшенной в апреле - на $34 за баррель, в мае - на $31 за баррель, в июне - на $28 за баррель, в июле - на $25 за баррель.

"Сейчас они (цены на нефть) действительно подросли. Скидки, дисконты нашей нефти, которая реализуется, тоже постепенно снижаются, плюс мы приняли закон, который вводит нормативный уровень дисконта", - пояснял замминистра. "Может быть, там надо смотреть, возможно тот нормативный уровень дисконта очень высокий, может быть тоже постепенно его надо снижать", - отметил он.