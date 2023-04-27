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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Минфин ждет от нефтекомпаний обоснование для понижения НДПИ для малых месторождений

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Минфин ждет от малых нефтяных компаний России экономическое обоснование по вопросу расширения перечня месторождений, на который можно было бы распространить понижающий коэффициент НДПИ, сообщил журналистам замглавы ведомства Алексей Сазанов.

Он отметил, что тема создания отдельной категории НДД для малых нефтяных компаний не обсуждается.

"Новую группу НДД - нет. У малых компаний есть же преференции - понижающий коэффициент НДПИ. Они не просят новых преференций, они просят расширить перечни малых месторождений, которые могут применять льготу, изменив критерий по выработанности, в том числе. Мы получили это обращение и запросили у них финансово-экономическое обоснование. Ждем, пока (финансово-экономическое обоснование - ИФ) в Минфин не поступало", - сказал он.

НДПИ НДД Минфин Алексей Сазанов
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