Камчатский поселок освободили от 3 тыс. кубометров снега с пеплом после извержения Шивелуча

Последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке Фото: Дмитрий Мельников/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Почти 3 тыс. кубометров снега с вулканическим пеплом вывезли из поселка Ключи после извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщает Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае (ЦОД).

"Из поселка Ключи Усть-Камчатского района, попавшего под пеплопад от вулкана Шивелуч, в пятницу вывезли около 2 тыс. кубометров снега с песком. С начала работ по ликвидации последствий мощного пеплопада эта цифра составила около 3 тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

В поселке оперативные бригады промывают фасады зданий и очищают территории социально значимых объектов. Задействовано более 20 единиц инженерной техники. От снега с пеплом очищена территория детского сада "Золотой ключик" и школы №5, здание местного суда, территория автостанции.

Уборка снега с пеплом продолжается также и в других населенных пунктах Камчатки, попавших под пеплопад.

Прибывшие в Ключи медики Камчатского медицинского колледжа совместно с сотрудниками поисково-спасательного отряда ЦОД оценивают состояние жителей поселка.

Как сообщалось, сильная фаза извержения вулкана Шивелуч началась в ночь на 11 апреля. В Усть-Камчатском, Мильковском и Быстринском районах Камчатки прошли пеплопады, наиболее сильные - в первом. В ближайшем от Шивелуча населенном пункте - поселке Ключи - пеплопад был самым сильным за последние 60 лет.

Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Его возраст оценивается в 60-70 тыс. лет.