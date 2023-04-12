Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, в среду утром выбросил несколько столбов пепла, высота наибольшего их них составила 10 км над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

"По спутниковым данным, пепловый шлейф протянулся на 350 км к югу от вулкана", - говорится в сообщении.

Сильная фаза извержения вулкана Шивелуч началась в ночь на 11 апреля. К утру вторника она достигла максимальной интенсивности, произошел пепловый выброс на высоту 20 км. В Усть-Камчатском, Мильковском и Быстринском районах Камчатки прошли пеплопады (наиболее сильные - в Усть-Камчатском районе). В ближайшем от Шивелуча населенном пункте - поселке Ключи - пеплопад был самый сильный за последние 60 лет. Школы и соцучреждения района во вторник не работали. Два местных населенных пункта из-за вулканического пепла несколько часов были обесточены. Занятия в школах поселков Козыревск и Ключи Усть-Камчатского района в среду были отменены, а с четверга дети перейдут на дистанционное обучение на время, пока поселки расчищают от пепла.

Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча - 2500 м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст исполина оценивается в 60-70 тыс. лет.