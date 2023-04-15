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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Кабмин утвердил меры по развитию производства продукции для людей с инвалидностью

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило комплекс мер на 2023-2025 годы, предусматривающий разработку новых национальных стандартов в сфере реабилитационной индустрии, а также предоставление субсидий производителям в этой отрасли, сообщает сайт кабмина в субботу.

"Речь идет о производстве продукции для людей с инвалидностью. Это могут быть пандусы, кресла-коляски, слуховые аппараты, синтезаторы речи, брайлевские дисплеи и другие необходимые им средства", - говорится в сообщении.

Всего планируется реализовать 19 различных мер поддержки, сгруппированных по четырем направлениям. Они затрагивают самый широкий спектр задач - от повышения качества реабилитационных средств до их продвижения на внутренний и внешние рынки, от создания инновационной продукции до повышения уровня квалификации сотрудников, занятых в этой сфере.

Как отмечается в сообщении, "одним из важных мероприятий комплекса станет проведение обучающих и ознакомительных семинаров, где представители благотворительных фондов, аптечных сетей, а также сами инвалиды могут познакомиться с новыми образцами реабилитационной продукции, сделанными на отечественных предприятиях".

Кроме того, ежегодно будет проводиться мониторинг потребности инвалидов в высокотехнологичных технических средствах реабилитации. Также будет продолжен мониторинг доступности для инвалидов различных объектов - магазинов, кафе, предприятий бытового обслуживания.

Отмечается, что документ разработан в рамках стратегии развития производства реабилитационной продукции. Ее цель - к 2025 году создать конкурентоспособную и стабильную отрасль, отвечающую потребностям граждан с ограниченными возможностями.

Правительство РФ
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