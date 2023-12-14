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Закон о социальной реабилитации инвалидов одобрен в III чтении

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон о социальной реабилитации инвалидов.

"Принятие закона позволит ввести в России единые стандарты реабилитации инвалидов, создать комплексную систему их поддержки: от социально-психологической и медицинской помощи до профориентации и переобучения людей с ограниченными возможностями здоровья", - объяснял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что документом регламентируются вопросы реабилитации как взрослых, так и детей, закон направлен на улучшение жизни почти 11 млн людей с ограниченными возможностями и более 730 тысяч детей-инвалидов.

"Впервые ранняя помощь, которая оказывается детям в возрасте до трех лет с нарушениями в развитии и их семьям, выделяется в отдельное направление реабилитации", - добавил спикер.

"Когда нет единых стандартов и подходов, программы реабилитации в разных регионах могут различаться. Зачастую в первую очередь думают о том, как оказать такому человеку медицинскую помощь, но забывают, что не менее важно помочь ему адаптироваться в быту, найти новую профессию, организовать досуг", - сказал Володин.

16 октября 2023 года в Госдуме прошли парламентские слушания по данной теме, там было отмечено, что закон нужный и долгожданный.

Сейчас регионы самостоятельно разрабатывают и реализуют программы по вопросам реабилитации и абилитации инвалидов, в отдельных регионах - программы ранней помощи. При этом в законодательстве не установлены единые условия комплексного предоставления таких услуг и мероприятий.

В законе определено, что одним из направлений реабилитации будет предоставление технических средств реабилитации (ТСР). Учтены вопросы социальных показаний наряду с медицинскими показаниями при назначении того или иного ТСР. Учтено, что протезирование должна сопровождать физическая реабилитация.

Вячеслав Володин Госдума
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