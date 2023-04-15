Минобороны РФ сообщило, что отряды "Вагнер" овладели двумя кварталами Артемовска (Бахмута)

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило о взятии под контроль отрядами "Вагнер" двух кварталов на северной и южной окраинах Артемовска (Бахмута).

"На донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжались в районе города Артемовск. В ходе активных действий штурмовые отряды "Вагнер" успешно продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах города", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

По его словам, "подразделения ВДВ сковывают противника на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом".

Конашенков заявил, что оставшиеся в Артемовске подразделения ВСУ отступают, при этом целенаправленно разрушая объекты инфраструктуры для замедления продвижения российских войск.

"В интересах действий войск в данном районе авиацией совершено шесть самолетовылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 57 огневых задач", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Он добавил, что общие потери украинской армии за сутки на этом направлении составили более 315 военнослужащих и наемников, две боевые бронемашины, три автомобиля, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", а также боевая машина РСЗО "Град".

Конашенков заявил об уничтожении склада горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе города Славянск (ДНР).

Он заявил, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также, по его данным, уничтожены три украинских беспилотника в ДНР и ЛНР.

По направлениям

Российские военные заявили об ударах авиации и артиллерии по позициям армии Украины на пяти направлениях.

"На красно-лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской народной республики, Терны и Торское Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

По его словам, за сутки на данном направлении потери ВСУ составили более 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики", - заявил Конашенков.

Он сообщил, что за сутки на данных направлениях потери украинской армии составили до 30 военнослужащих, пикап, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30.

"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики", - сказали в Минобороны.

По данным Конашенкова, потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 40 военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля.

"На херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сообщил он.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил РФ нанесено поражение 73 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 95 районах", - сообщил Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 407 самолетов, 228 вертолетов, 3756 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8677 танков и других боевых бронированных машин, 1085 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4593 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9513 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал представитель военного ведомства.