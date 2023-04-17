Минобороны РФ заявило об уничтожении группы британских наемников в зоне СВО на Украине

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что штурмовой отряд Центрального военного округа захватил опорный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожил семь британских наемников.

"Бойцы, используя большое количество гранат Ф-1 и стрелковое оружие, уничтожили группу из семи британских наемников и захватили опорный пункт ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Используя беспилотные летательные аппараты, разведчики вскрыли расположение укреплённых позиций противника, находящихся в лесной местности. Военнослужащие штурмового отряда под прикрытием огня танков незаметно преодолели более 500 метров заминированного участка местности и подползли к позициям противника, где и завязался ожесточенный бой", - говорится в сообщении.

"Овладение данным опорным пунктом позволило российским войскам занять господствующую высоту для ведения успешных боевых действий", - заявило Минобороны РФ.