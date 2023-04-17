Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Минобороны РФ заявило об уничтожении группы британских наемников в зоне СВО на Украине

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что штурмовой отряд Центрального военного округа захватил опорный пункт вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожил семь британских наемников.

"Бойцы, используя большое количество гранат Ф-1 и стрелковое оружие, уничтожили группу из семи британских наемников и захватили опорный пункт ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Используя беспилотные летательные аппараты, разведчики вскрыли расположение укреплённых позиций противника, находящихся в лесной местности. Военнослужащие штурмового отряда под прикрытием огня танков незаметно преодолели более 500 метров заминированного участка местности и подползли к позициям противника, где и завязался ожесточенный бой", - говорится в сообщении.

"Овладение данным опорным пунктом позволило российским войскам занять господствующую высоту для ведения успешных боевых действий", - заявило Минобороны РФ.

Минобороны РФ Украина Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 16 апреля

Президент РФ заявил о хорошем развитии отношений с КНР по линии военных ведомств

Президент РФ заявил о хорошем развитии отношений с КНР по линии военных ведомств

В храме Христа Спасителя началась главная пасхальная служба

В храме Христа Спасителя началась главная пасхальная служба

Пожилая женщина контужена при обстреле села в Белгородской области

Пассажир упал на рельсы в московском метро на станции "Партизанская"

Что произошло за день: суббота, 15 апреля

Морское сообщение восстановлено в Севастополе

Четверо членов бандгруппы нейтрализованы в Ингушетии

Военные корабли вышли в море из Владивостока в рамках внезапной проверки

Военные корабли вышли в море из Владивостока в рамках внезапной проверки

Два поселка обесточены в Курской области после обстрела ВСУ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });