Морское сообщение восстановлено в Севастополе

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Движение морского транспорта возобновили в субботу в Севастополе после остановки на несколько часов, сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Работа морского пассажирского транспорта возобновлена в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Об остановке объявили около 11:00 без указания причины.

"Сегодня рейд был перекрыт ввиду традиционных профилактических работ по ППДО (противоподводно-диверсионному обеспечению - ИФ). Сейчас рейд вновь открыт, запускается движение катеров. В городе все спокойно", - уточнил позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Севастопольская бухта разделяет город на южную и северную части, между которыми курсируют паромы и катера.