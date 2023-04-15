Морское сообщение остановлено в Севастополе

Вид на Севастопольскую бухту Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Движение морского транспорта остановили в субботу в Севастополе, сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.

Причина остановки на указана. Отмечается, что на конечных остановочных пунктах организован наземный подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Рейд Севастопольской бухты в последнее время перекрывают по двум причинам: из-за шторма или во время атак беспилотников.