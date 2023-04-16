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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин по традиции приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве.

Торжественное богослужение в честь праздника Светлого Христова Воскресения совершает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время службы обменялись пасхальными подарками.

Как передает корреспондент "Интерфакса", Путин по окончании заутрени как и в предыдущие годы преподнес главе Русской церкви декоративное пасхальное яйцо - символ Воскресения Христова и торжества жизни. Патриарх также вручил президенту пасхальное яйцо.

Глава государства встречает Воскресение Христово в главном храме страны много лет подряд. За годы президентства Путин всего два раза не приезжал в этот храм на пасхальное богослужение.

В первый раз это произошло в 2003 году, когда глава государства находился в Таджикистане с официальным визитом и участвовал в пасхальном богослужении в православном храме Николая Святителя в Душанбе.

Два года назад, в разгар пандемии коронавируса, Путин остался дома. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал тогда "Интерфаксу", что президент принял решение не идти на пасхальное богослужение, но вечером поставил свечу в честь праздника в часовне на территории резиденции в Ново-Огарево.

Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников.

Россия Москва храм Христа Спасителя Пасха Владимир Путин
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