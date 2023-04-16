Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху.

"В этот весенний праздничный день с чувством глубокого удовлетворения хочу отметить созидательную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сохранение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, решение ключевых социальных проблем, укрепление института семьи, воспитание молодёжи, гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений. Церковь всегда была вместе с народом, делила с ним радости и тяготы. И сегодня, в условиях серьёзных вызовов, она активно участвует в делах милосердия и благотворительности, помогает людям находить прочную духовную опору", - говорится в поздравлении президента, опубликованном на сайте Кремля.

"Замечательный, всеми любимый праздник Пасхи дарит верующим надежду, вдохновляет на добрые помыслы и поступки, служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей", - написал Путин.

Президент РФ поздравил с Пасхой патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"В пасхальные дни верующие испытывают искреннее счастье и душевный подъём, радость приобщения к отеческим традициям, передающимся из поколения в поколение. Хочу выразить глубокую признательность за ваш неустанный подвижнический труд, направленный на сбережение непреходящих исторических, духовно-нравственных, семейных ценностей, воспитание и просвещение молодёжи", - говорится в поздравлении.

"Многие годы Ваше мудрое пастырское слово служит консолидации общества, призывает к милосердию, добру и справедливости, помогает людям находить прочную духовную опору. Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, это особенно важно", - написал Путин.

Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Торжественный молебен совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл