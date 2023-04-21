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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Мавзолей временно закроют для посетителей в связи с празднованием Дня Победы

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Допуск посетителей в мавзолей Ленина вновь не будет производиться с 23 апреля по 15 мая, сообщает центр по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Это связано с подготовкой и проведением в Кремле и на прилегающей к нему территории праздничных мероприятий, посвященных 78 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Мавзолей в минувшее воскресенье был открыт после двух месяцев профилактических работ, однако вновь закрывается для подготовки к Параду на Красной площади.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что мавзолей снова закроют драпировкой и декорациями ко Дню Победы.

По информации ФСО, московский Кремль также будет закрываться в связи с мероприятиями к годовщине Победы. Так, 7 мая московский Кремль будет закрыт до 13:00, а 9 мая - весь день.

ФСО Мавзолей Ленина Москва Кремль
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