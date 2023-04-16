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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Один человек погиб, шесть получили ранения после обстрела центра Донецка

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Мирный житель погиб в результате обстрела Донецка в воскресенье, еще шестеро получили ранения, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Противник нанес удар по центру Донецка, в район Свято-Преображенского кафедрального собора. На данный момент известно об одном погибшем и шестерых пострадавших", - написал он в своем телеграме.

Кроме того, Пушилин добавил, что один из снарядов попал детский сад, произошло возгорание.

"Разрушения фиксируются на Крытом рынке, близлежащих магазинах, аптеке", - отметил он.

ДНР Донецк Денис Пушилин
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