Один человек погиб, шесть получили ранения после обстрела центра Донецка

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Мирный житель погиб в результате обстрела Донецка в воскресенье, еще шестеро получили ранения, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Противник нанес удар по центру Донецка, в район Свято-Преображенского кафедрального собора. На данный момент известно об одном погибшем и шестерых пострадавших", - написал он в своем телеграме.

Кроме того, Пушилин добавил, что один из снарядов попал детский сад, произошло возгорание.

"Разрушения фиксируются на Крытом рынке, близлежащих магазинах, аптеке", - отметил он.