Три человека ранены в результате обстрела запорожской Васильевки

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Запорожской области был обстрелян город Васильевка, ранения получили как минимум три человека, сообщили в администрации муниципалитета журналистам.

"ВСУ нанесли удары из РСЗО "Град" по городу Васильевка. Били прицельно по гражданской инфраструктуре. На данный момент известно о трех раненых мирных жителях и повреждении здания магазина", - сказали в администрации.

Информация о разрушениях и пострадавших еще уточняется.

Васильевка находится вблизи линии соприкосновения.