Шойгу заявил, что на стороне Киева действуют свыше 2,5 тыс. иностранных наемников

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Западные страны заставляют власти Украины демонстрировать тактические успехи на поле боя, накачивают страну оружием, это приводит к эскалации конфликта и затягивает его, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу; он также сообщил, что на стороне Украине действуют свыше 2,5 тыс. иностранных наемников.

"Наиболее напряженная обстановка сегодня сложилась в Восточно-Европейском регионе. Запад заставляет киевский режим, не считаясь с потерями, демонстрировать тактические успехи и готовность воевать "до последнего украинца", накачивает его оружием. Военно-техническая помощь Киеву уже превысила 65 миллиардов долларов США", - сказал Шойгу, выступая на заседании Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске в четверг.

"В карательных акциях и боевых действиях, - сказал Шойгу, - участвует свыше двух с половиной тысяч иностранных наемников. Применяются террористические методы противоборства, включая диверсии и громкие убийства".

"Все это приводит к эскалации конфликта и затягивает его", - заявил министр обороны РФ.

Говоря о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности ОДКБ, Шойгу отметил деструктивную деятельность США и их союзников по формированию очагов напряженности у границ государств, входящих в Организацию.

"Во многом согласен с прозвучавшими сегодня оценками военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности ОДКБ. Ситуация в них остается крайне неустойчивой, требует нашего пристального внимания и постоянного контроля. Негативное влияние оказывает деструктивная деятельность США и их союзников по формированию очагов напряженности у границ государств ОДКБ. Провоцируются кризисы и конфликты, оказывается поддержка террористическим и экстремистским структурам, применяются всевозможные санкции, угрозы и шантаж", - сказал министр обороны России.