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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Песков сообщил, что контрразведывательные подразделения РФ противостоят спецслужбам США

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - США никогда не оставляли попыток вести разведку в России, и эта деятельность встречает соответствующее противодействие российской контрразведки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наши специальные службы и контрразведывательные подразделения выполняют свои функции. США никогда не оставляли работу и попытки по ведению разведывательной деятельности у нас. Это встречает соответствующее противодействие, и в данном случае наши спецслужбы выполняют свою работу", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он ответил на вопрос, обеспокоен ли Кремль "уровнем проникновения спецслужб США в российские структуры", о чем можно судить "по количеству последних утечек" информации.

Дмитрий Песков США
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