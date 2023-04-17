Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Кремль назвал "не столь радужными" перспективы продления зерновой сделки

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Перспективы продления "зерновой сделки" не радужные, по-прежнему не улучшается ситуация с выполнением части договоренностей. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты в ходе общения с Песковым спросили о перспективах продления сделки, срок действия которой истекает через месяц.

"Они по-прежнему не столь радужные, к сожалению, ситуация с исправлением положения дел по второй части этих договоренностей по-прежнему не имеет тенденции к улучшению", - сказал он.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов – по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, однако "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней.

"В связи с отсутствием подвижек в реализации Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта в Москве приняли решение сократить период очередной пролонгации до 60 дней, то есть до 18 мая", - говорилось в сообщении МИД РФ.

Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минэкономразвития прогнозирует рост турпотока по РФ более чем на 7 млн человек в 2023 г.

Минтранс РФ предупредил о возможном подорожании авиабилетов на 15-30%

Минтранс РФ предупредил о возможном подорожании авиабилетов на 15-30%

В Кремле не в курсе решений ведомств удалить с сайтов декларации чиновников за последние годы

В Кремле не в курсе решений ведомств удалить с сайтов декларации чиновников за последние годы

Один из главарей ИГ, готовивший теракты в Москве и Новосибирске, получил пожизненный срок

Хинштейн предложил ввести военные кафедры в "цифровых" вузах

Хинштейн предложил ввести военные кафедры в "цифровых" вузах

Комитет Думы одобрил наказание за содействие исполнению ряда решений международных организаций

Более 25 тыс. военных РФ участвуют во внезапной проверке Тихоокеанского флота

Камчатские поселки освободили от 10 тыс. куб. м снега с пеплом после извержения Шивелуча

Камчатские поселки освободили от 10 тыс. куб. м снега с пеплом после извержения Шивелуча

Что произошло за день: воскресенье, 16 апреля

Президент РФ заявил о хорошем развитии отношений с КНР по линии военных ведомств

Президент РФ заявил о хорошем развитии отношений с КНР по линии военных ведомств
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });