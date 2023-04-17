Кремль назвал "не столь радужными" перспективы продления зерновой сделки

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Перспективы продления "зерновой сделки" не радужные, по-прежнему не улучшается ситуация с выполнением части договоренностей. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты в ходе общения с Песковым спросили о перспективах продления сделки, срок действия которой истекает через месяц.

"Они по-прежнему не столь радужные, к сожалению, ситуация с исправлением положения дел по второй части этих договоренностей по-прежнему не имеет тенденции к улучшению", - сказал он.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов – по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, однако "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней.

"В связи с отсутствием подвижек в реализации Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта в Москве приняли решение сократить период очередной пролонгации до 60 дней, то есть до 18 мая", - говорилось в сообщении МИД РФ.