ООН объявила о возобновлении инспекций судов в рамках зерновой сделки

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Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Стамбуле в среду возобновили приостановленные ранее в апреле инспекции судов в рамках черноморской зерновой инициативы, сообщили в Совместном координационном центре (СКЦ).

"Инспекции судов возобновились сегодня после двухдневного периода переговоров", - заявила "Интерфаксу" представитель ООН в СКЦ Исмини Палла.

"После переговоров при посредничестве ООН и Турции делегации России и Украины согласились на то, чтобы новые суда приняли участие в этой инициативе", - добавили в центре.

Накануне представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что уже два дня не проводят инспекций сухогрузов в рамках черноморской зерновой инициативы. Он добавил, что в Совместном координационном центре (СКЦ) по этому вопросу ведут "активные обсуждения с представителями Украины, России" при поддержке Турции. Причиной приостановки инспекций представитель генсека назвал "отсутствие согласия сторон".

В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова ранее в среду заявила, что сейчас на площадке СКЦ в Стамбуле, действительно, есть сложности с регистрацией новых судов и проведением инспекций. Ответственность за прекращение инспекций она возложила на украинскую сторону.

Зерновая сделка

Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, однако зерновую сделку продлили еще на 60 дней. "В связи с отсутствием подвижек в реализации Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта в Москве приняли решение сократить период очередной пролонгации до 60 дней, то есть до 18 мая", - говорилось в сообщении МИД РФ.