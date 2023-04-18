Жители Петропавловска-Камчатского ощутили четырехбалльное землетрясение

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение, произошедшее во вторник днем у восточного побережья Камчатки, в Петропавловске-Камчатском ощущалось силой до 4 баллов, сообщает во вторник главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"По предварительным данным, разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, землетрясение магнитудой 6,3 произошло в 14:40 по местному времени (5:40 по Москве). Его эпицентр находился в акватории Кроноцкого залива в 144 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского, в 127 км юго-восточнее райцентра Мильково. Энергетический класс сейсмособытия составил 14,1.