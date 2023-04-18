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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:14

Что случилось этой ночью: вторник, 18 апреля

Боестолкновения в Судане, протесты во Франции, землетрясение на Камчатке

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

- Выступление Макрона с оправданием пенсионной реформы вызвало стихийные протесты. В Париже на улицы вышли около 2 тыс. манифестантов.

- Более 180 человек стали жертвами столкновений в Судане. В стране разгорелись боевые действия между вооруженными силами и военизированной группировкой Сил быстрого реагирования.

- Жители Петропавловска-Камчатского ощутили четырехбалльное землетрясение. По предварительным данным, разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

- В Пентагоне заявили, что военные США на Украине не участвуют в боевых действиях. Как утверждают в ведомстве, американские военные на Украине выполняют исключительно дипломатические миссии.

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