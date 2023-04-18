Дума доработает законопроект об электронных аукционах в рыболовстве до конца апреля

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Госдума вернула во второе чтение законопроект, который прописывает возможность проведения в России торгов рыбой и другими видами биологических ресурсов в электронном виде, поправки к законопроекту принимаются профильным комитетом до 29 апреля.

Правительство внесло в палату законопроект № 1070692-7 в начале декабря 2020 года. Во втором чтении он был принят в марте 2021 года.

Принятие во втором чтении означает, что в текст законопроекта могут быть внесены только незначительные, юридико-технические правки. Возврат к процедуре второго чтения означает, что работа начинается заново и в текст (при сохранении первоначальной концепции) могут быть внесены значительные изменения. Согласно базе данных Госдумы, комитет по аграрным вопросам принимает поправки к законопроекту до 29 апреля.

Законопроект предлагал изменить порядок заключения договоров пользования рыболовным участком, договоров о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов и договоров пользования водными биоресурсами, предусмотрев, что указанные договоры заключаются по результатам проведения аукционов в электронной форме.

Сейчас договоры о закреплении долей квот добычи и пользования водными биоресурсами заключаются по результатам проведения "молоточных" аукционов, а договоры пользования рыболовным участком - по результатам конкурса на право заключения таких договоров.

Согласно законопроекту, организатором аукциона в электронной форме может быть как Росрыболовство, так и привлеченная им в соответствии с законом о госзакупках специализированная организация. Порядок подготовки, организации и проведения аукционов и конкурсов в электронной форме установит правительство.

Законопроект вводит реестр недобросовестных участников аукциона в электронной форме, в него будут включаться сведения об участниках аукционов, ставших победителями и уклонившихся от заключения договоров. Вести реестр будет уполномоченная правительством организация, а сведения должны быть доступными в интернете.

Предполагалось также сохранить "конкурсный" порядок заключения договоров пользования рыболовными участками для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.