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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Замкомандующего объединенной группировкой в зоне СВО Теплинский остается командующим ВДВ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Замкомандующего объединенной группировкой войск генерал-полковник Михаил Теплинский, который докладывал президенту о ситуации на Херсонском и Запорожском направлениях в штабе группировки войск "Днепр", остается командующим ВДВ РФ, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее во вторник, рассказывая журналистам о посещении Путиным штаба группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и штаба Росгвардии "Восток" в ЛНР, пресс-секретарь президента сообщил, кто лично сопровождал Путина.

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По его словам, в Херсонской области президент получил доклады от командующего группировки войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича, командующего группировкой войск "Восток" Андрея Кузьменко и замкомандующего Объединенной группировкой войск Михаила Теплинского.

Среди участвовавших в совещании у президента в ЛНР Песков назвал, в частности, замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал-полковника Александра Лапина.

На вопрос о новых должностях Теплинского, Лапина и Кузьменко Песков воздержался от комментариев, пояснив, что "назначения производятся дискретно".

Дмитрий Песков Михаил Теплинский Андрей Кузьменко
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