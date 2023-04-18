Песков объяснил, почему Путин поехал в Херсонскую область и ЛНР без Шойгу и Герасимова

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов не сопровождали президента РФ Владимира Путина в ходе поездки в зону специальной военной операции по соображениям безопасности, но оба по видео-конференц-связи принимали участие в совещаниях - один в Херсонской области, другой в ЛНР, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Верховному главнокомандующему, министру обороны и начальнику Генштаба собираться в одном месте - давать такое искушение противнику, конечно же, большой риск", - сказал Песков.

"Но, конечно же, во время совещания, которое президент провел в Херсонской области посредством видеоконференции, принимал участие министр обороны Шойгу", - уточнил Песков.

"Во втором совещании - в ЛНР, там присутствовал посредством ВКС начальник Генштаба и командующий Объединенной группировкой Герасимов. Собственно, именно на втором совещании в ЛНР подводились итоги поездки и были даны обзорные доклады", - заключил Песков.

"В Херсонской области президент общался и получал доклады от командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Макаревича Олега Леонтьевича, командующего группировкой войск сил "Восток" генерал-лейтенанта Кузьменко Андрея Владимировича, заместителя командующего объединенной группировкой войск генерал-полковника Теплинского Михаила Юрьевича", - уточнил пресс-секретарь.

"В Луганской народной республике на совещании присутствовали командующий группировкой войск сил "Юг" генерал-полковник Кузовлев Сергей Юрьевич, командующий группировкой войск сил "Центр" генерал-лейтенант Мордвичев Андрей Николаевич, командующий группировкой войск сил "Запад" генерал-полковник Никифоров Евгений Валерьевич и замкомандующего объединенной группировкой войск генерал-полковник Лапин Александр Павлович. Также присутствовал командующий группировкой сил Росгвардии генерал-полковник Бойко Сергей Михайлович", - добавил представитель Кремля.