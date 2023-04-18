Минфин РФ предложил повысить стоимость федеральных спецмарок на алкоголь на 8,5%

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Минфин предлагает повысить стоимость федеральных спецмарок (ФСМ) для маркирования алкогольной продукции до 2 050 рублей с нынешних 1 890 рублей за 1 тыс. штук. Цены указаны без НДС.

Проект соответствующего постановления правительства, вносящего поправки в постановление от 29 декабря 2020 года, размещен на сайте regulation.gov.ru.

Согласно пояснительной записке, предлагаемое повышение цены обусловлено несколькими факторами: ростом темпа инфляции за период 2021-2023 гг. в размере 28,5%, кратным ростом цен на сырье и материалы, в том числе: целлюлозы на 54,5%, проклеивающие и химикаты - на 5,8%, краски - на 41,2%, а также индексацией заработной платы на 12% и увеличением затрат на доставку продукции в связи с ростом тарифов на 10%.

"Таким образом, стоимость ФСМ для маркировки алкогольной продукции увеличится на 160 рублей (на 8,5%) за 1 тыс. штук без учета НДС", - говорится в документе.

Срок введения новой цены в проекте не указан. Цена в 1 890 рублей за 1 тыс. штук была установлена постановлением правительства от 29 декабря 2020 года. Срок его действия рассчитан на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2026 года.