Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Минфин РФ предложил повысить стоимость федеральных спецмарок на алкоголь на 8,5%

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Минфин предлагает повысить стоимость федеральных спецмарок (ФСМ) для маркирования алкогольной продукции до 2 050 рублей с нынешних 1 890 рублей за 1 тыс. штук. Цены указаны без НДС.

Проект соответствующего постановления правительства, вносящего поправки в постановление от 29 декабря 2020 года, размещен на сайте regulation.gov.ru.

Согласно пояснительной записке, предлагаемое повышение цены обусловлено несколькими факторами: ростом темпа инфляции за период 2021-2023 гг. в размере 28,5%, кратным ростом цен на сырье и материалы, в том числе: целлюлозы на 54,5%, проклеивающие и химикаты - на 5,8%, краски - на 41,2%, а также индексацией заработной платы на 12% и увеличением затрат на доставку продукции в связи с ростом тарифов на 10%.

"Таким образом, стоимость ФСМ для маркировки алкогольной продукции увеличится на 160 рублей (на 8,5%) за 1 тыс. штук без учета НДС", - говорится в документе.

Срок введения новой цены в проекте не указан. Цена в 1 890 рублей за 1 тыс. штук была установлена постановлением правительства от 29 декабря 2020 года. Срок его действия рассчитан на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2026 года.

Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Пандемия коронавируса

В РФ выявлены случаи заболевания новым подвариантом COVID-19 "Арктур"

В РФ выявлены случаи заболевания новым подвариантом COVID-19 "Арктур"

МИД РФ выразил протест в связи с заявлениями британского посла после приговора Кара-Мурзе

МИД РФ выразил протест в связи с заявлениями британского посла после приговора Кара-Мурзе

Производитель водки Absolut прекращает экспорт продукции в РФ

Производитель водки Absolut прекращает экспорт продукции в РФ

Замкомандующего объединенной группировкой в зоне СВО Теплинский остается командующим ВДВ

Путину предложат внедрить в 2023 г. новую систему оплаты труда российских педагогов

Минпросвещения объявило о создании "белого интернета" для учеников в школах РФ

Минпросвещения объявило о создании "белого интернета" для учеников в школах РФ

Госдума приняла закон о пожизненном наказании за государственную измену

Госдума приняла закон о гражданстве РФ

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест журналиста WSJ Гершковича

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест журналиста WSJ Гершковича

В МИД РФ вызваны послы США, Британии и Канады

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });