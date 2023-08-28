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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Стоимость спецмарок для алкоголя в России повысится с 1 сентября на 8,5%

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло постановление о повышении с 1 890 рублей до 2 050 рублей за 1 тыс. штук стоимости федеральных спецмарок (ФСМ) для маркирования алкогольной продукции.

Соответствующее постановление было подписано 21 августа 2023 года и размещено на официальном портале правовой информации.

Новая цена начнет действовать с 1 сентября этого года.

Повысить цену предложил Минфин. Проект соответствующего постановления был размещен на сайте regulation.gov.ru в апреле этого года.

Согласно пояснительной записке, необходимость повышения цены марок обусловлена ростом темпов инфляции за период 2021-2023 гг. в размере 28,5%, кратным ростом цен на сырье и материалы, в том числе целлюлозы - на 54,5%, проклеивающих и химикатов - на 5,8%, красок - на 41,2%, индексацией заработной платы на 12% и увеличением затрат на доставку продукции в связи с ростом тарифов на 10%.

"Таким образом, стоимость ФСМ для маркировки алкогольной продукции увеличится на 160 рублей (на 8,5%) за 1 тыс. штук без учета НДС", - говорилось в документе.

Цена в 1 890 рублей за 1 тыс. штук была установлена постановлением правительства от 29 декабря 2020 года, срок действия которого рассчитан по 31 декабря 2026 года.

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