Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Лавров передал Мадуро послание от Путина

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро передал ему послание от лидера РФ Владимира Путина.

"Хочу передать вам послание президента Путина. Он также просил на словах передать вам свои самые теплее пожелания, приветы. У вас есть его приглашение посетить Россию в любой удобный момент", - сказал Лавров в начале встречи.

Он напомнил, что в этом году исполняется 10 лет, как президент Мадуро занимает свой пост.

В свою очередь Мадуро поприветствовал российскую делегацию и подчеркнул, что знает, "как плодотворно прошла работа в Бразилии и сейчас в Венесуэле".

"Будем продвигаться в работе над темами, которые нас объединяют. (...) Всегда смотрю, как вы перемещаетесь по миру. И всегда с правдой", - сказал президент Мадуро.

Встреча проходит в официальной резиденции лидера Венесуэлы - дворце Мирафлорес.

Ранее Лавров уже встретился в Каракасе с главой Венесуэлы Иваном Хилем и вице-президентом республики Делси Родригес.

Венесуэла Сергей Лавров Николас Мадуро Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ и Венесуэла договорились наращивать сотрудничество в нефтедобыче

Google грозит в РФ миллионный штраф за отказ удалять запрещенный контент

Google грозит в РФ миллионный штраф за отказ удалять запрещенный контент

Что произошло за день: вторник, 18 апреля

Петербургский суд оштрафовал "Ростелеком" за утечку данных

В Кремле сообщили, что пока нет точной даты "Прямой линии" президента РФ

Пандемия коронавируса

В РФ выявлены случаи заболевания новым подвариантом COVID-19 "Арктур"

В РФ выявлены случаи заболевания новым подвариантом COVID-19 "Арктур"

МИД РФ выразил протест в связи с заявлениями британского посла после приговора Кара-Мурзе

МИД РФ выразил протест в связи с заявлениями британского посла после приговора Кара-Мурзе

Производитель водки Absolut прекращает экспорт продукции в РФ

Производитель водки Absolut прекращает экспорт продукции в РФ

Замкомандующего объединенной группировкой в зоне СВО Теплинский остается командующим ВДВ

Путину предложат внедрить в 2023 г. новую систему оплаты труда российских педагогов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });