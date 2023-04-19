Что случилось этой ночью: среда, 19 апреля

Визит Лаврова в Венесуэлу и Боливию, продление запрета на заход связанных с РФ судов в порты США, Северная Корея запустит военный спутник в апреле

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Байден продлил на год запрет на заход в порты США судов, связанных с РФ. Ограничение было введено 21 апреля прошлого года.

- Россия и Венесуэла договорились наращивать сотрудничество в нефтедобыче. Глав МИД стран обсудили на встрече в Карасе расширение торговой и инвестиционной кооперации.

- Лавров передал Мадуро послание от Путина. В Боливии глава российского МИД напомнил о приглашении президента страны в Россию.

- Число жертв боевых действий в Судане увеличилось до 270 человек, более 2,6 тыс. пострадали. Столкновения суданской армии с Силами быстрого реагирования продолжились несмотря на соглашение о прекращении огня на 24 часа.

- Ким Чен Ын поручил запустить военный разведывательный спутник в апреле. В декабре 2022 года Пхеньян заявил, что провел "заключительный этап" испытаний по разработке "военного разведывательного спутника"

- "Автодом" стал владельцем завода Mercedes в РФ. Согласно данным ЕГРЮЛ, дилерская группа стала владельцем 100% долей в ООО "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" и "Мерседес-Бенц Капитал Рус".

- "Реал" вновь победил "Челси" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов. Последним полуфиналистом турнира стал "Милан", обыгравший "Наполи".