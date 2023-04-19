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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Российские космонавты вышли в открытый космос с борта МКС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения работ, в ходе которых планируется перенести радиатор с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" с помощью европейского манипулятора ERA.

По данным "Роскосмоса", космонавты в 04:41 мск открыли выходной люк модуля "Поиск" на российском сегменте МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции.

Продолжительность выхода, как планируется, составит 6 часов 37 минут.

Главной целью выхода является перенос дополнительного радиационного теплообменника (РТОд) манипулятором ERA с модуля "Рассвет" и его установка на модуле "Наука".

Прокопьеву и Петелину в рамках внекорабельной деятельности (ВКД-56) предстоит расстыковать электрический кабель между РТОд и модулем "Рассвет" и демонтировать заглушки с устройства стыковки на радиаторе. После данных операций космонавты будут наблюдать за переносом РТОд манипулятором ERA с модуля "Рассвет" на модуль "Наука".

Также в ходе работ космонавты установят адаптер манипулятора ERA на шлюзовой камере на модуле "Рассвет" и снимут заглушки с устройства стыковки на модуле "Наука".

Далее Прокопьев и Петелин проведут механическую и гидравлическую стыковку РТОд к модулю "Наука" и подключат электрический кабель между радиатором и "Наукой".

Манипулятором ERA с борта МКС будет управлять космонавт Андрей Федяев.

Выход в открытый космос по российской программе ВКД-56 ранее был дважды перенесен.

Для Прокопьева данный выход станет четвёртым в космической карьере, для Петелина - вторым.

Автономный передислоцируемый манипулятор ERA (European Robotic Arm) производства немецкой компании Fokker Space входит в состав штатных электромеханических средств технического обслуживания модуля "Наука". В качестве основного манипулятора российского сегмента станции он будет обеспечивать установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции и мониторинг состояния наружной поверхности станции, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос.

МКС Сергей Прокопьев Дмитрий Петелин
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