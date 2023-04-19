Российские космонавты завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили работы в открытом космосе и вернулись на борт Международной космической станции (МКС), сообщает в среду "Роскосмос".

"Сегодня в 12:35 по московскому времени участники 69-й длительной экспедиции на Международной космической станции космонавты госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин закрыли выходной люк малого исследовательского модуля "Поиск"", - говорится в сообщении.

Продолжительность выхода составила 7 часов 55 минут.

Экипаж перенес радиационный теплообменник с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" европейским манипулятором ERA. Действиями роботизированной руки с борта МКС управлял космонавт Андрей Федяев. Прокопьев и Петелин, работающие снаружи станции, контролировали процесс переноса радиационного теплообменника между модулями МКС.

После того, как рука-манипулятор перенесла радиатор, космонавты провели его механическую и гидравлическую стыковку к модулю "Наука".

Выход космонавтов начался ранее в среду в 04:41 по Москве - Прокопьев и Петелин открыли выходной люк модуля "Поиск" на российском сегменте МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции.

Для Прокопьева данный выход стал четвертым в космической карьере, для Петелина - вторым.

Автономный передислоцируемый манипулятор ERA (European Robotic Arm) производства немецкой компании Fokker Space входит в состав штатных электромеханических средств технического обслуживания модуля "Наука". В качестве основного манипулятора российского сегмента станции он будет обеспечивать установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции и мониторинг состояния наружной поверхности станции, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос.