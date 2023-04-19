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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта Royal Flight

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта авиакомпании Royal Flight, следует из материалов ведомства.

Действие сертификата приостановлено с 1 апреля по заявлению самого перевозчика.

Фактически выполнять рейсы Royal Flight прекратила еще в марте 2022 года, после введения антироссийский санкций. В парке компании были только американские Boeing, взятых в лизинг у иностранных лессоров: на середину 2020 года их было 14, а по данным Росавиации на апрель 2023 года, их осталось всего два.

Royal Flight выполняла рейсы по заказу туроператоров Coral Travel (с которым аффилирована через ООО "Энтеринвест") и Sunmar. По данным Росавиации, в 2021 году компания перевезла 1,5 млн пассажиров (+63% г/г), став по этому показателю 13-й среди российских перевозчиков.

Boeing Росавиация Royal Flight Coral Travel
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