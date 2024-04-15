Royal Flight хочет привлечь новых акционеров для возобновления полетов

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Royal Flight, прекратившая полеты весной 2022 года, планирует возобновить операционную деятельность, сказано в отчете компании.

"Рассматриваются варианты привлечения новых крупных акционеров в акционерный капитал общества для возобновления операционной деятельности", - говорится в отчете.

Для стабилизации деятельности Royal Flight также планирует участвовать в госпрограммах поддержки авиаотрасли, рассчитывает на субсидии для перевозок.

В отчете также сказано, что компания получила согласование от Минпромторга и правкомиссии по импортозамещению на лизинг одного Boeing 757-200 - идет работа по заключению договора.

Выполнять рейсы Royal Flight прекратила в марте 2022 года после введения антироссийских санкций. В парке компании 13 самолетов Boeing. По требованию иностранных лизингодателей 11 из них были арестованы за рубежом. По состоянию на октябрь 2023 года в сертификате эксплуатанта компании числились один Boeing 737-800 и один Boeing-757-200. При этом сам сертификат был сначала приостановлен Росавиацией (с апреля по декабрь 2023 года), затем его аннулировали. Также сообщалось, что новым эксплуатантом Boeing 737-800 из парка Royal Flight стала авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот").

До приостановки деятельности Royal Flight летала по заказу туроператоров, главным из которых был Coral Travel - на рынке считалось, что компании аффилированы. По данным отчетности, 100% в АО "Авиакомпания "Роял Флайт"" контролирует ООО "Энтеринвест", 99% в котором у Наталии Кулинцевой (бенефициар и гендиректор ООО "Кортревел Маркет"), 1% - у Вадима Михайлова (глава Royal Flight).

По данным Росавиации, в 2021 году Royal Flight перевезла 1,5 млн пассажиров (+63% г/г), став по этому показателю 13-й среди других российских перевозчиков. Выручка компании в том же году составила 23,7 млрд рублей, чистая прибыль - 199 млн рублей. В 2022 году выручка перевозчика упала до 3,8 млрд рублей, а убыток составил почти 550 млн рублей.