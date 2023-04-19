Принят закон о льготном периоде для созаемщиков по кредитам мобилизованных

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет созаемщикам по кредитам мобилизованных граждан претендовать на предоставление льготного периода, даже если они не являются членом семьи мобилизованного.

Документ № 319762-8 в конце марта внесла в парламент группа сенаторов.

Согласно принятому осенью 2022 г. закону, мобилизованные граждане, контрактники и добровольцы, а также члены их семей вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2023 г., обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора и предоставлении льготного периода. Льготный период распространяется на срок службы, увеличенный на 30 дней. Льготный период может быть продлен на время нахождения заемщика в стационарах для излечения и на время признания заемщика безвестно отсутствующим.

Принятый закон уточняет, что на предоставление льготного периода могут претендовать все лица, участвующие в обязательстве на стороне заемщика. При этом уточняется, что положения данного закона применяются к требованиям заемщиков, в которых дата начала льготного периода определена в период с 21 сентября 2022 г.

Вторая новелла касается полного списания кредита - в случае гибели заемщика либо признания его инвалидом I группы. Сейчас списываются как обязательства мобилизованного по кредитному договору, так и членов его семьи по заключенным ими кредитным договорам.

Как говорится в пояснительной записке, к членам семьи военнослужащих относятся: супруги, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшими инвалидами в детстве, дети до 23 лет, обучающиеся очно, лица, находящиеся на иждивении военнослужащего. При этом родители и усыновители мобилизованного не могут претендовать на погашение кредита. Принятый закон уточняет, что кредит мобилизованного будет списан для родителей и усыновителей, но только если они являются по нему созаемщиками. Данная норма будет действовать на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 г.