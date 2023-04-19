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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

"Роснефть" начала опытно-промышленную разработку Ичемминского месторождения на "Восток Ойле"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - "РН-Ванкор" (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК "Роснефть") приступает к опытно-промышленной разработке Ичемминского месторождения проекта "Восток Ойл", говорится в сообщении "Роснефти.

"В настоящее время ведется монтаж буровой установки в северном исполнении, выполнены инженерные работы для строительства кустовой площадки из 24 эксплуатационных скважин. При бурении первых скважин специалисты предприятия будут дополнительно изучать геологические свойства пласта. Полученные данные позволят уточнить технологические и экономические параметры, а также определить наиболее эффективный способ разработки Ичемминского месторождения. Добываемое на новом месторождении сырье будет транспортироваться на объекты подготовки Лодочного месторождения по межпромысловому нефтепроводу", - отмечается в пресс-релизе.

При освоении Ичемминского участка использован опыт реализации Ванкорского проекта, который позволяет "Роснефти" осваивать новые активы на севере Красноярского края с использованием уже действующей инфраструктуры Ванкорского кластера.

Ичемминское месторождение, открытое "Роснефтью" в 2012 году, расположено в 15 км от Ванкорского. Начальные извлекаемые запасы Ичемминского составляют 6,6 млн тонн нефти.

"РН-Ванкор" является оператором освоения Ванкорского кластера (включает крупные месторождения - Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхской группы. Эти активы, расположенные на севере Красноярского края, входят в новый крупный добычной проект "Роснефти" - "Восток Ойл".

Ресурсная база "Восток Ойла" превышает 6,5 млрд тонн нефти. Он включает 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа.

Восток Ойл Роснефть
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