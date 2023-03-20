"Роснефть" приступила к опытно-промышленной разработке Пайяхского месторождения

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - "Роснефть" сообщила, что во II полугодии приступила к опытно-промышленной разработке Пайяхского месторождения.

"На текущий момент пробурено более 25 тысяч м проходки, закончено бурением 7 эксплуатационных скважин, еще на 5 скважинах выполняется бурение", - говорится в сообщении.

В целом в рамках флагманского проекта "Восток Ойл" в отчетном году компания выполнила более 2 тысяч погонных км сейсморазведочных работ 2Д и 2 тыс. кв. км работ 3Д, завершила бурением 6 поисково-разведочных скважин и строительством 4 скважины, 5 скважин находятся на стадии испытаний. В результате ресурсная база проекта увеличилась на 300 млн тонн, до 6,5 млрд тонн.

"Продолжается обустройство магистрального нефтепровода "Ванкор - Пайяха - Бухта Север". Идет расширение береговой и причальной инфраструктуры. В рамках проекта построены рекордные по протяженности зимние автодороги, длиной 2 тысячи км, проходящие по территории севера Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа", - отмечает НК.