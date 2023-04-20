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Возбуждено дело о смерти постояльцев психоневрологического интерната в Петербурге

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге возбуждено уголовное дело о смерти шести взрослых постояльцев психоневрологического интерната на улице Коллонтай, сообщило региональное управление СК. Дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.3 ст. 109 УК ) возбудили после проверки публикаций СМИ.

Учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" и член центрального штаба Общероссийского народного фронта Анна (Нюта) Федермессер опубликовала обращение к политикам и чиновникам и сообщила о смерти семи детей - подопечных петербургского ПНИ №10. Причиной она назвала недостаточный уход, плохое питание и отсутствие сопровождения при отправке из интерната в больницу, отметив нехватку персонала в учреждении и невозможность привлекать к этому делу волонтеров.

По версии следствия, сотрудники этого интерната "вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей по уходу за гражданами, страдающими психическими заболеваниями, допустили по неосторожности в период с 2022 года наступление смерти шести проживавших в интернате совершеннолетних постояльцев".

Следствие выясняет обстоятельства случившегося и причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Сообщалось, что ситуацией заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин.

19 апреля стало известно, что проверку заявления Федермессер начала и прокуратура Невского района Петербурга . Будет дана оценка соблюдения требований к условиям содержания подопечных, их социальному обслуживанию, своевременному оказанию необходимой помощи, говорится в сообщении.

Петербург Анна Федермессер СКР
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