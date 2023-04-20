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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

В Петербурге следователи осмотрят детский дом, где до 18 лет находились умершие пациенты интерната

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Следственные действия проходят в петербургском детском доме-интернате, где до совершеннолетия содержались умершие постояльцы психоневрологического интерната (ПНИ). Об этом сообщает в четверг пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу.

Действия проводятся в рамках производства по ранее возбужденному делу по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи осматривают учреждение, изучают условия содержания потерпевших до направления в ПНИ и изымают документы, говорится в сообщении.

Кроме того, в настоящее время следователи допрашивают сотрудников ПНИ.

В Петербурге возбудили уголовное дело после смерти шести постояльцев психоневрологического интерната №10. Прокуратура Невского района Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования.

Петербург
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