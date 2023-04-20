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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Банк России поддерживает ограничения на торги акциями американских компаний ОПК

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Банк России поддерживает введение ограничений на торговлю ценными бумагами американских компаний военно-промышленного комплекса на российских биржах, направил свои предложения в соответствующие госорганы, заявила в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Так она ответила на слова депутата Константина Бахарева. На российских биржевых площадках сейчас свободно обращаются акции американских компаний военно-промышленного комплекса, которые поставляют вооружение Украине - например, Lockheed Martin (производит ракетные комплексы HIMARS) и Raytheon Technologies (производит противотанковое оружие Javelin, а также Stinger), отметил он.

"Центральный банк разделяет позицию о недопустимости обращения в Российской Федерации ценных бумаг указанных вами компаний, и поддерживает введение ограничений на их обращение. У нас полномочий нет вводить такие ограничения, но мы свои предложения направили в соответствующие органы для принятия правовых решений", - прокомментировала Набиуллина.

Ранее в апреле о том, что правовой механизм такого запрета прорабатывается, сообщили в пресс-службе Минфина.

HIMARS Javelin Lockheed Martin Банк России Эльвира Набиуллина Raytheon Technologies Константин Бахарев
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