Минфин подтвердил проработку запрета на торговлю акциями "недружественных" компаний ОПК

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Российские власти обсуждают правовой механизм для введения запрета на торговлю акциями компаний оборонно-промышленного комплекса (ОПК) из недружественных стран на внутреннем фондовом рынке.

О планах запретить торговлю на российских биржах акциями иностранных компаний ОПК, которые поставляют вооружение Украине, 13 апреля сообщили "Ведомости" со ссылкой на первого зампреда думского комитета по финрынку Константина Бахарева. По информации издания, в качестве правового инструмента для введения запрета рассматривается указ президента.

"Подтверждаем, правовой механизм прорабатывается", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина.

По данным "Ведомостей", с начала 2023 года более полумиллиона квалифицированных инвесторов совершили на "СПБ бирже" свыше 10 тысяч операций с акциями американского конгломерата Raytheon Technologies (производит противотанковое оружие Javelin и Stinger) и более 3 тысяч операций с акциями военно-технологической компании Lockheed Martin (производит ракетные комплексы HIMARS).

Помимо них, на бирже также доступны акции еще шести крупных американских оборонных компаний: Northrop Grumman (радары, управляемые ракеты), General Dynamics (бронемашины, пулеметы, гранаты), L3Harris (радиостанции, ракетные установки), Aerojet Rocketdyne (пистолеты, пулеметы), AeroVironment (беспилотники), V2X (военные поставки по лендлизу) и Sturm & Ruger (огнестрельное оружие). Неамериканский "военный" эмитент на площадке - германский Rheinmetall, который поставляет гаубицы и минометы, указывает газета.

"Интерфакс" направил запрос "СПБ бирже".

Источник, знакомый с ходом обсуждения, ранее говорил "Интерфаксу", что самым сложным вопросом в повестке запрета на "военные" бумаги является четкая идентификация списка эмитентов, которые подпадут под эти ограничения: многие компании, не принадлежащие напрямую к сектору ОПК, выпускают продукцию двойного назначения.

ЦБ с осени 2022 года начал постепенно ограничивать продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг эмитентов из недружественных стран. С 1 января 2023 года брокеры должны приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран.